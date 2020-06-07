Из России в ЛНР въехало две колонны военных грузовиков
Беспилотник ОБСЕ в период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня зафиксировал автоколонну грузовиков у поселка Черемшино в 59 км от оккупированного Луганска, которая ехала из России.
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Неподвижная автоколонна вскоре отправилась в восточном направлении и выехала из Украины.
В результате дальнейших перемещений грузовиков вторая автоколонна увеличилась до 10 транспортных средств и отправилась по грунтовой дороге в западном направлении к объекту в оккупированном Луганске, куда она приехала в 00:24 5 июня.