Россия может возобновить рейсы в 15 стран с середины июля

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Решения о перелетах будут приняты после согласия государств на прием рейсов из России, а финальное слово остается за Роспотребнадзором.

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний.

По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран. По информации источника, Росавиация предложит первыми открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.

Россия закрыла международное авиасообщение с 27 марта на фоне роста числа заражений коронавирусом.

В конце апреля основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев предполагал, что международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года. По его мнению, из-за самоизоляции люди не получат коллективного иммунитета, что приведет ко второй волне пандемии. Это, в свою очередь, вызовет введение новых ограничительных мер, отмечал он.

В свою очередь в начале июня гендиректор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов выразил мнение, что авиасообщение может возобновиться в августе-сентябре.
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Тэги: Росавиация Беларусь-Россия

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