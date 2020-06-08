Мадуро не считает Лукашенко настоящим другом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения назвал страны, которые считает настоящими друзьями Венесуэлы.

Так, в частности, глава государства отметил, что «гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы».

Именно эти страны, по мнению Мадуро, являются «настоящими друзьями».

Он также уточнил, что из США не пришел «ни один доллар», хотя Вашингтон предлагал помощь в размере 20 млн долларов, сообщает life.ru .

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 7 015 128 случаев заражений коронавирусной инфекцией (недуг за все время унес уже 402 852 жизни). В Венесуэле, сообщает университет, 2377 случая заражения (22 смерти).