В Минске и Гомеле 7 июня на пикетах было задержано не менее 17 человек

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В Минске и Гомеле, где 7 июня прошли массовые пикеты альтернативных претендентов в президенты, задержано не менее 17 человек, сообщают правозащитники.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в воскресенье в Минске задержаны: Олег Бобровский, Валентин Фролов, Вероника Мищенко, Павел Северинец, Ольга Николайчик, Всеслав Пашкевич, Александр Гречишников, Алексей Ананич, Антон Антипов, Дмитрий Рожков, Алексей Вистяж, Илья Латужко, Виталий Корниенко и еще минимум два человека, имена которых уточняются.

Возле столичного Комаровского рынка кроме пикета по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской прошли пикеты Сергея Черечня, Андрея Дмитриева, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. По подсчетам наблюдателей, на 12.30 на площади у Комаровского рынка было около 730 человек, в 13.15 — более 1.300. На 14.30 часов дня наблюдатели насчитали 950 человек.

К Комаровскому рынку были стянуты усиленные наряды милиции: поблизости от места проведения пикетов множество автозаков и машины ГАИ.

Сотрудники милиции по громкоговорителю информировали собравшихся, что здесь «осуществляется сбор подписей в соответствии с действующим законодательством», «проведение других массовых мероприятий Минским городским исполкомом не разрешено».

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец провел около Комаровского рынка рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты «народный пикет свободы и солидарности». Акция длилась три с половиной часа. В завершение пикета Северинец сообщил, что аналогичная акция планируется 14 июня. «Возможно, меня не будет, но будут другие», — сказал политик.

После пикета в окружении полусотни его участников и журналистов Северинец проследовал в сторону станции метро «Площадь Якуба Коласа», спустился в метро и уехал. За ним следовали двое неизвестных в штатском. По информации правозащитников, Северинец был задержан недалеко от своего дома.

В ходе пикета, напомним, Северинец обратился к Александру Лукашенко в связи с недавним заявлением последнего о том, что «мы эту страну никому не отдадим»: «Александр Григорьевич, это не твоя страна. Ты топтал флаг этой страны, унижал ее граждан, ее народ. Со своей родиной так не поступают». Северинец также заявил, что «белорусы хотят свободы, а Лукашенко должен уйти».

В Гомеле в воскресенье задержаны Александр Шабалин и Алексей Думенков.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Олег Бобровский Валентин Фролов Вероника Мищенко Павел Северинец Ольга Николайчик Всеслав Пашкевич Александр Гречишников Алексей Ананич Антон Антипов Дмитрий Рожков Алексей Вистяж Илья Латужко Виталий Корниенко Александр Шабалин Алексей Думенков

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