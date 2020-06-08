«Гомель» — «Шахтер», «Крумкачы» — «Динамо-Минск»: кто еще сыграет в 1/16 финала Кубка Беларуси

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В понедельник в штаб-квартире Белорусской федерации футбола прошла жеребьевка стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка страны сезона 2020/21.

Фото ФК БАТЭ

Волею жребия образовались следующие пары:

  • «Гомель» — «Шахтер»;
  • «Слоним» — «Неман»;
  • «Нафтан» — «Городея»;
  • «Арсенал» — «Смолевичи»;
  • «Островец» — «Минск»;
  • «Волна» — «Славия»;
  • «Крумкачы» — «Динамо» (Мн);
  • «Химик» — «Рух»;
  • «Речицадрев» — «Белшина»;
  • «Гранит» — БАТЭ;
  • «Орша» — «Энергетик-БГУ»;
  • «Мелиоратор»/«Лида» — «Динамо» (Бр);
  • «Днепр» — «Ислочь»;
  • ГОБЖД — «Слуцк»;
  • «Барановичи» — «Витебск»;
  • «Ошмяны» — «Торпедо-БелАЗ».

Как сообщили в пресс-службе АБФФ, даты проведения поединков будут определены несколько позже.

Напомним, действующим обладателем трофея является БАТЭ.
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Тэги: футбол-Кубок

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