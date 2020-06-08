«Гомель» — «Шахтер», «Крумкачы» — «Динамо-Минск»: кто еще сыграет в 1/16 финала Кубка Беларуси
В понедельник в штаб-квартире Белорусской федерации футбола прошла жеребьевка стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка страны сезона 2020/21.
Волею жребия образовались следующие пары:
- «Гомель» — «Шахтер»;
- «Слоним» — «Неман»;
- «Нафтан» — «Городея»;
- «Арсенал» — «Смолевичи»;
- «Островец» — «Минск»;
- «Волна» — «Славия»;
- «Крумкачы» — «Динамо» (Мн);
- «Химик» — «Рух»;
- «Речицадрев» — «Белшина»;
- «Гранит» — БАТЭ;
- «Орша» — «Энергетик-БГУ»;
- «Мелиоратор»/«Лида» — «Динамо» (Бр);
- «Днепр» — «Ислочь»;
- ГОБЖД — «Слуцк»;
- «Барановичи» — «Витебск»;
- «Ошмяны» — «Торпедо-БелАЗ».
Как сообщили в пресс-службе АБФФ, даты проведения поединков будут определены несколько позже.
Напомним, действующим обладателем трофея является БАТЭ.