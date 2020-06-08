«Гомель» — «Шахтер», «Крумкачы» — «Динамо-Минск»: кто еще сыграет в 1/16 финала Кубка Беларуси

В понедельник в штаб-квартире Белорусской федерации футбола прошла жеребьевка стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка страны сезона 2020/21.

Фото ФК БАТЭ

Волею жребия образовались следующие пары:

«Гомель» — «Шахтер»;

«Слоним» — «Неман»;

«Нафтан» — «Городея»;

«Арсенал» — «Смолевичи»;

«Островец» — «Минск»;

«Волна» — «Славия»;

«Крумкачы» — «Динамо» (Мн);

«Химик» — «Рух»;

«Речицадрев» — «Белшина»;

«Гранит» — БАТЭ;

«Орша» — «Энергетик-БГУ»;

«Мелиоратор»/«Лида» — «Динамо» (Бр);

«Днепр» — «Ислочь»;

ГОБЖД — «Слуцк»;

«Барановичи» — «Витебск»;

«Ошмяны» — «Торпедо-БелАЗ».

Как сообщили в пресс-службе АБФФ, даты проведения поединков будут определены несколько позже.

Напомним, действующим обладателем трофея является БАТЭ.