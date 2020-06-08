Белорусам при определенных условиях разрешили въезжать в Россию

Соответствующее заявление сделал премьер-министр этой страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Въезд в Россию будет возможен для людей, у которых запланировано лечение в организациях страны, а также тех, у кого в России живут родственники, опекуны или попечители, которым необходим уход.

Россиянам также разрешили выезжать за границу для ухода за родственниками, а также на обучение или работу, лечение. Уже подписаны соответствующие указы.

По мнению российских властей, пик пандемии уже пройден, поэтому в стране начали постепенно отменять ограничительные меры.