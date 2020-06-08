Под Речицей лоб в лоб столкнулись «Ровер» и МАЗ — погиб 22-летний водитель легковушки
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ДТП со смертельным исходом случилось около часа дня 8 июня под Речицей. Погиб 22-летний житель райцентра.
По предварительной информации Следственного комитета, молодой человек управлял легковым автомобилем «Ровер». При совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ.
Судя по фотографиям с места происшествия, столкновение было жестким — у легковушки фактически срезана вся левая сторона спереди, а у грузовика вырвана передняя ось.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Следователи обращаются к очевидцами и гражданам, обладающими записями видеорегистратора, с просьбой позвонить по телефонам: 8 (029) 681-46-94, 8 (02340) 5-49-08