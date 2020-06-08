ЦИК аккредитовал 671 национального наблюдателя на президентских выборах

По сравнению с данными недельной давности их количество возросло на 114.

Зарегистрировано 36 граждан, которые подали заявления на аккредитацию в качестве наблюдателей (+8 за неделю); от трудовых коллективов — 4 (+2), политических партий — 47 (+12), общественных объединений — 584 (+92), сообщила Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

Из политических партий наибольшее количество наблюдателей зарегистрировано от Коммунистической партии — 38 (+9). От Республиканской партии труда и справедливости аккредитовано 4 наблюдателя (+2), от Социал-демократической партии народного согласия — 3 (0), от Партии БНФ — 1 (0), от Либерально-демократической партии — 1 (+1).

Среди общественных объединений больше всего наблюдателей аккредитовано от Федерации профсоюзов — 151 (+38). У Белорусского республиканского союза молодежи 144 наблюдателя (+13), общественного объединения «Белая Русь» — 97 (+12), Белорусского союза женщин — 63 (+12).

От Белорусского общественного объединения ветеранов аккредитовано 45 наблюдателей (+4), Белорусского Хельсинкского комитета — 41 (+2), Белорусского фонда мира — 23 (+7), ОО «БНФ «Адраджэнне» — 1 (0). Еще 19 человек (+4) зарегистрировано от «иных общественных объединений».

Выборы назначены на 9 августа.