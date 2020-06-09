В США число заболевших COVID-19 уверенно приближается к двум миллионам
На более чем 103 тысячи выросло в мире число заразившихся коронавирусом нового типа, вызывающего заболевание COVID-19.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро девятого июня, на планете зарегистрирован 7 118 471 случай. В «лидерах» продолжают оставаться:
- США — 1 960 897;
- Бразилия — 707 412;
- Россия — 476 043;
- Великобритания — 288 834;
- Индия — 265 928.
Недуг унес 406 522 жизни (+3670 за сутки). Больше всего жерт в следующих странах:
- США — 110 990;
- Великобритания — 40 680;
- Бразилия — 37 134;
- Италия — 33 964;
- Франция — 29 212.
Согласно данным Минздрава на восьмое июня, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 49.453 (умерло 276 человек).
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