В США число заболевших COVID-19 уверенно приближается к двум миллионам

На более чем 103 тысячи выросло в мире число заразившихся коронавирусом нового типа, вызывающего заболевание COVID-19.

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро девятого июня, на планете зарегистрирован 7 118 471 случай. В «лидерах» продолжают оставаться:

США — 1 960 897; Бразилия — 707 412; Россия — 476 043; Великобритания — 288 834; Индия — 265 928.

Недуг унес 406 522 жизни (+3670 за сутки). Больше всего жерт в следующих странах:

США — 110 990; Великобритания — 40 680; Бразилия — 37 134; Италия — 33 964; Франция — 29 212.

Согласно данным Минздрава на восьмое июня, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 49.453 (умерло 276 человек).