Официально: по «делу Тихановского» предъявлены обвинения

Следственный комитет официально сообщил о предъявлении обвинений фигурантам так называемого «дела Тихановского».

Как сообщили в СК, по данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно «было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга», в ходе которого были совершены «групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции».

Следователи отметили, что «пострадали два сотрудника органов внутренних дел».

Блогеру Сергею Тихановскому, а также еще семи лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок; санкции — от штрафа до трех лет колонии), действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел; санкции — от ареста до шести лет колонии).

«С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов. Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным.