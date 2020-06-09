В Минске можно будет оплатить проезд в маршрутке с помощью мобильного телефона

В Минске внедряется оплата проезда в маршрутных такси с помощью мобильного телефона.

Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Мингорисполкома, такую перспективу обсудили 7 июня городские власти с представителями «Белинвестбанка» и компании LWO, которые внедряют мобильный платежный сервис «Оплати» в разных регионах страны.

Тестовая эксплуатация системы на одном или нескольких городских маршрутах может начаться уже к середине июня. Сейчас ведутся переговоры с перевозчиками. В перспективе сервис распространят на другие маршрутные такси.

Для водителя маршрутки, которому важно контролировать оплату проезда, разработано специальное мобильное приложение. В нем четыре счетчика, с помощью которых можно будет отслеживать количество пассажиров, оплативших проезд за всю рабочую смену, за один рейс, на каждой конкретной остановке. Предусмотрен счетчик и для наличной оплаты: водитель сможет вести подсчет таких пассажиров, добавляя их в приложение вручную.

Пассажир сможет рассчитаться за поездку с помощью сервиса «Оплати».

Как сообщалось ранее, «Беларусбанк» внедряет сервис TIX для оплаты проезда и багажа в общественном транспорте Минска через мобильное приложение. Воспользоваться услугой уже можно на автобусных маршрутах № 1 и № 100. Для этого нужно установить приложение TIX на смартфон и привязать к нему свою банковскую карту (Visa, Mastercard, «БЕЛКАРТ»), выпущенную любым банком.

Ранее планировалось внедрение оплаты проезда банковской карточкой на всех видах транспорта, но из-за технических проблем проект отложен.