Лукашенко: демократия демократией, но беспредела быть не должно

Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, заявил Александр Лукашенко 9 июня на совещании с силовым блоком.

«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон», — приводит слова Лукашенко телеграм-канал ОНТ.

1 июня на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком белорусский руководитель заявил, что «государственная безопасность — основа основ». «И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства», — сказал он.

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», — заявил официальный лидер.