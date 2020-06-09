Лукашенко: демократия демократией, но беспредела быть не должно

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Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, заявил Александр Лукашенко 9 июня на совещании с силовым блоком.

«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон», — приводит слова Лукашенко телеграм-канал ОНТ.

1 июня на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком белорусский руководитель заявил, что «государственная безопасность — основа основ». «И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства», — сказал он.

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», — заявил официальный лидер.
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Тэги: национальная безопасность протестные настроения Персона: Александр Лукашенко

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