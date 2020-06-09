«Со всех сторон угрозы. Это что такое?» Лукашенко дал силовикам карт-бланш

В ходе сегодняшнего совещания с силовиками, которое было посвящено в основном проведению избирательной кампании, Александр Лукашенко заметил, что не все его конкуренты действуют цивилизованно.

«Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти», — заметил он.

По словам главы государства, есть и те, кто в борьбе за симпатии населения использует исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания.

Лукашенко возмутился, что сборы подписей превращаются, по его словам, «в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов и норм морали».

Он отдал команду силовикам «не допустить нарушения закона», так как потом «нам придется за это очень дорого заплатить».

«Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден», — подчеркнул президент.

Также он потребовал привлекать к ответственности и за факты агрессивных действий по отношению к представителям органов правопорядка.

Лукашенко заявил, что угрозы поступают не только людям в погонах, но и госслужащим, председателям избиркомов, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей.

«Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы — это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву», — цитирует президента его пресс-служба.