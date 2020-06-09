Балльная система для оценки нарушений ПДД не попадет в новый КоАП

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Об этом рассказала замглавы Администрации президента Ольга Чуприс в эфире телеканала «Беларусь 1».

Чуприс отметила, что нововведение, которое было предложено Госавтоинспекцией, не прошло общественное обсуждение. Против принятия новой системы высказалось большинство участников дорожного движения. Вместе с тем около 30% опрошенных поддержали нововведение. Это значит, что в будущем при доработке система может быть жизнеспособной и получить закрепление в последующих кодексах.

«Президенту докладывался вариант без балльной системы в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении нарушений ПДД, за некоторыми исключениями, которые касаются ужесточения ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала Чуприс.

Проект нового Кодекс административных правонарушений за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривает увеличение штрафа до 5400 рублей.

Введение балльной системы наказаний для нарушителей ПДД обсуждается в Беларуси несколько лет. Сейчас она была представлена в проекте нового КоАП, который в мае был вынесен на общественное обсуждение. Предполагалось, что водители за нарушение ПДД будут привлекаться к административной ответственности, а также получать штрафные баллы по трехбалльной системе, где конкретное количество баллов зависит от категории нарушения. В случае, если сумма штрафов превысит 10 баллов, то водитель мог бы на полгода лишиться прав на управление транспортным средством.
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Тэги: новый КоАП ПДД балльная система Персона: Ольга Чуприс

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