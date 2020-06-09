Майор совершил суицид в одной из воинских частей

Соболезнование в связи со смертью офицера опубликовало Министерство обороны Беларуси.

«Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким майора Свирида И. Д. в связи с его смертью. Военное ведомство окажет семье офицера необходимую помощь», — говорится в соболезновании.

Суицид совершил начальник службы одной из механизированных воинских частей 1988 года рождения.

Накануне Министерство обороны сообщило, что от огнестрельной травмы погиб рядовой зенитной ракетной бригады.