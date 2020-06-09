Пьяный водитель «Яндекс.Такси» устроил ДТП на Ангарской
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По информации столичной ГАИ, 41-летний водитель «Ниссана» врезался в ограждение стоянки на улице Алтайской.
Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не справится с управлением транспортным средством. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 2,9 промилле.
В результате аварии никто не пострадал.
|Водителю, который садится за руль пьяным, грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За повторное в течение года аналогичное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность и конфискация авто.