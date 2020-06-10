«Справедливый мир» назвал угрозы Лукашенко недопустимыми и призвал милицию отказаться от провокаций

Белорусская партия левых «Справедливый мир» осудила Александра Лукашенко за резкую критику своих политических оппонентов, высказанную 4 июня на совещании по формированию нового состава правительства.

«4 июня 2020 года А.Лукашенко, баллотирующийся на шестой президентский срок, заявил, имея в виду других претендентов на президентский пост, что «страну они не получат»; он также пригрозил напомнить о тысячах жертв узбекского Андижана, погибших в ходе массовых народных протестов от рук узбекских военных, — сказано в заявление, опубликованном на странице председателя партии Сергея Калякина в соцсети. — Белорусская партия левых «Справедливый мир» заявляет, что такого рода высказывания руководителя государства и гаранта Конституции недопустимы, поскольку содержат прямую установку членам избирательных комиссий фальсифицировать результаты выборов в свою пользу, а также содержат угрозы в отношении политически активной части населения. И это при том, что все оппоненты А.Лукашенко в текущей кампании выступают за мирные перемены и эволюционную передачу власти».

В связи с этим партия призывает правоохранительные органы «строго следовать букве закона и отказаться от провокаций и силовых действий в отношении белорусских граждан», которые заявляют о своей гражданской позиции «законными средствами в ходе мирных политических акций».

Членов избирательных комиссий всех уровней призвали, «несмотря на давление «вертикали» власти, открыто и честно подсчитать голоса избирателей», поскольку любые действия, связанные с фальсификацией результатов выборов, «являются уголовно наказуемым преступлением».

Партия также призвала граждан «не поддаваться давлению, фиксировать все факты нарушения закона представителями власти и обращаться в связи с их обнаружением в средства массовой информации, избирательные комиссии и органы прокуратуры».

На совещании 4 июня Лукашенко заявил, что у него «складывается впечатление» будто отдельные потенциальные кандидаты в президенты «действительно пришли и за чьи-то деньги» и хотят «перевернуть страну, дестабилизировать обстановку».

«Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат! Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая вот эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Вспомните — там были свядомыя, незалежныя, воевали за незалежнасць. Под Минском граница была западная, восточная часть находилась, пусть немного, в Российской империи, а нам осталась полосочка — и мы воевали за незалежнасць. За якую незалежнасць? За эту полосочку боролись», — подчеркнул официальный лидер.

«Нам досталась страна. Мы создали первое государство независимое. Относительно еще пока независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы — те, кто еще там как-то шевелится, шатается и не понимает — запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас», — предупредил Лукашенко.

На том же совещании он заявил, что «некоторые» забывают об одном из важнейших достижений Беларуси — мире и стабильности. «Единственная постсоветская страна, которая не видела горя, — подчеркнул официальный лидер. — Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, — Приднестровье и западная часть».

«Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории — сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну, так мы напомним», — сказал белорусский руководитель.

Выборы президента назначены на 9 августа.