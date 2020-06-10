В каких условиях проходит домашний арест Михаила Ефремова

Сотрудники московского управления Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали некоторые нюансы домашнего ареста актера Михаила Ефремова, совершившего в понедельник вечером смертельное ДТП.

Фото с сайта russian.rt.com

Как пишет агентство «Москва» , ему запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом.

Вместе с тем, в случае необходимости, он может позвонить в «скорую» или в полицию. О каждом подобном звонке актер должен ставить в известность следствие.

За время домашнего ареста Ефремов сможет общаться лишь с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

«Заключение» будет проходить у него дома в центре Москвы на Плотниковом переулке.