В каких условиях проходит домашний арест Михаила Ефремова
Сотрудники московского управления Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали некоторые нюансы домашнего ареста актера Михаила Ефремова, совершившего в понедельник вечером смертельное ДТП.
Как пишет агентство
Вместе с тем, в случае необходимости, он может позвонить в «скорую» или в полицию. О каждом подобном звонке актер должен ставить в известность следствие.
За время домашнего ареста Ефремов сможет общаться лишь с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.
«Заключение» будет проходить у него дома в центре Москвы на Плотниковом переулке.