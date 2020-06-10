В Минске «Ниссан» сбил на «зебре» десятилетнюю девочку на электросамокате

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Десятилетняя девочка серьезно пострадала в результате наезда на улице Гинтовта в Минске.

Как сообщили в столичной ГАИ, 28-летняя девушка на «Ниссане» на перекрестке Городецкая/Гинтовта сбила ребенка, пересекавшего дорогу по велодорожке на электросамокате на разрешающий сигнал светофора.

Отмечается, что девочка была доставлена в медицинское учреждение. По предварительным данным у нее диагностировали ЗЧМТ легкой степени, ушиб мягких тканей головы, ссадины.

Напомним, что с сегодняшнего дня на протяжении одиннадцати дней по всей стране будет проводиться спецмероприятие «Берегите детей!». Главная цель акции, как сообщили в ГАИ, «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».
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Тэги: электросамокат ДТП дети детский травмотизм Город: Минск

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