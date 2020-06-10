Порошенко подозревают в преступлении — его могут арестовать

Следственные органы Украины изменили процессуальный статус пятого президента Петра Порошенко по одному из уголовных дел со свидетеля на подозреваемого. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как сообщили в ГБР, следствием установлено, что, будучи президентом, Порошенко «склонил главу Службы внешней разведки к совершению преступления через превышение власти и служебных полномочий».

Сообщается, что тем самым он «умышленно совершил действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенные в условиях особого периода, путем издания явно преступного приказа».

Речь идет о незаконном, по мнению следователей, назначении во времена президентства Порошенко первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Сейчас следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.