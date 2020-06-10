Лукашенко вызвал на совещание Ермошину — по организационным вопросам

Александр Лукашенко провел в своей рабочей резиденции совещание по общественно-политическим вопросам.

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В Дворце независимости, как сообщает «Пул первого», побывали спикер Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, управделами президента Виктор Шейман, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«К последней — вопросы чисто организационные. К первым троим — социальные: тема необоснованного увольнения людей давно в поле зрения, а сейчас обострилась», — отмечает телеграм-канал.