Лукашенко вызвал на совещание Ермошину — по организационным вопросам

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Александр Лукашенко провел в своей рабочей резиденции совещание по общественно-политическим вопросам.

Фото из Википедии

В Дворце независимости, как сообщает «Пул первого»,  побывали спикер Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, управделами президента Виктор Шейман, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«К последней — вопросы чисто организационные. К первым троим — социальные: тема необоснованного увольнения людей давно в поле зрения, а сейчас обострилась», — отмечает телеграм-канал.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко Наталья Кочанова Игорь Сергеенко Виктор Шейман Лидия Ермошина

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