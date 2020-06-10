Литва объявила дату окончания карантина

Правительство Литвы в среду приняло решение с 17 июня отменить карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса.

Такое решение было принято, поскольку с конца апреля в стране фиксируется тенденция снижения заражения COVID-19, передает delfi.lt . «С учетом постепенного улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 как в Литве, так и в государствах Европы, мы предлагаем с 17 июня отменить карантин на всей территории Литовской Республики», — сказал представивший постановление министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

На заседании он отметил, что число выявляемых случаев заболевания коронавирусом сокращаются с конца апреля, особенно ситуация улучшилась в последнюю неделю мая, а в последнее время ни одного случая заболевания COVID-19 не фиксировалось в 41-ом из 660 самоуправлений Литвы.

В среду правительство также изменило постановление об экстремальной ситуации на госуровне, которая была объявлена в Литве 26 февраля. В это постановление перенесены положения о прибытии иностранцев в страну, предоставлении услуг, торговли, организации работы учреждений общественного питания, отдыха, культуры, развлечений, спорта, организации мероприятий.

В постановление внесено, что иностранцам разрешается прибывать в Литву из Европейских государств, в которых за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей не превышает 25 случаев. Список таких государств публикуется каждый понедельник. В новейший список стран, из которых разрешено прибытие иностранцев, публикуемый Министерством здравоохранения, в данный момент внесены 28 государств.