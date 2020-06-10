Литва объявила дату окончания карантина

/ Мир
Просмотров: 641

Правительство Литвы в среду приняло решение с 17 июня отменить карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса.

Такое решение было принято, поскольку с конца апреля в стране фиксируется тенденция снижения заражения COVID-19, передает delfi.lt. «С учетом постепенного улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 как в Литве, так и в государствах Европы, мы предлагаем с 17 июня отменить карантин на всей территории Литовской Республики», — сказал представивший постановление министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

На заседании он отметил, что число выявляемых случаев заболевания коронавирусом сокращаются с конца апреля, особенно ситуация улучшилась в последнюю неделю мая, а в последнее время ни одного случая заболевания COVID-19 не фиксировалось в 41-ом из 660 самоуправлений Литвы.

В среду правительство также изменило постановление об экстремальной ситуации на госуровне, которая была объявлена в Литве 26 февраля. В это постановление перенесены положения о прибытии иностранцев в страну, предоставлении услуг, торговли, организации работы учреждений общественного питания, отдыха, культуры, развлечений, спорта, организации мероприятий.

В постановление внесено, что иностранцам разрешается прибывать в Литву из Европейских государств, в которых за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей не превышает 25 случаев. Список таких государств публикуется каждый понедельник. В новейший список стран, из которых разрешено прибытие иностранцев, публикуемый Министерством здравоохранения, в данный момент внесены 28 государств.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Литва коронавирус COVID-19 Город: Вильнюс

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

Как во время пандемии в Беларуси будет проводиться ЦТ

Как во время пандемии в Беларуси будет проводиться ЦТ

«Почему меня ищут?». 30 базовых за нарушение карантина, или Закон что дышло

«Почему меня ищут?». 30 базовых за нарушение карантина, или Закон что дышло

ВОЗ указала на тревожную ситуацию с COVID-19 в Беларуси

ВОЗ указала на тревожную ситуацию с COVID-19 в Беларуси