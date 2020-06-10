Лукашенко пригрозил «прошерстить пузатых буржуев»

Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам 10 июня поручил проверить частные компании, которые в последние три месяца уволили работников, в том числе тех, «кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов».

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По словам Лукашенко, на госпредприятиях этого нет. Нужно «посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца», поручил он. «Если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу для страны, не обижая людей, они должны восстановить этих людей, или оплатить за три, два, один месяц за то, что они выкинули безосновательно», — заявил официальный лидер, фрагмент выступления которого был показан в эфире телеканала «Беларусь 1» .

Он также поручил выработать схему с генеральным прокурором, подключить Комитет государственного контроля, следственные органы и «прошерстить этих пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность за людей». «Что за система? На Гоа, Канары и еще какие-то острова у них есть деньги ехать. А людям нормальную зарплату заплатить — не могут, а еще с работы выгоняют. В нашей стране этого быть не должно», — подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, к нему поступаю жалобы от людей «по ходу так называемой этой избирательной кампании». «Потому что она не началась. Что меня возмущает особенно — В Минске, в других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей, притом боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей, тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов. А ты за Петрова, Сидорова не расписался — уходи», — отметил белорусский руководитель.

Он напомнил, что просил не увольнять людей «еще в начале года из-за этой пандемии». «Дело здесь не в выборах. Нет — начали выкидывать. И обнаглели, не боятся: ты за своего Лукашенко — ну, иди на улицу. Это что такое? Я несколько жалоб получил. Попросил проверить. Выкидывают людей беззащитных. У кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить. Вот выкидывают на улицу беззащитных людей. Значит, надо этих буржуев привести в чувства. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека», — заключил Лукашенко.

Глава государства попросил руководителя Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний.