Дату физического пуска первого энергоблока БелАЭС определят в середине июня
Дата физического пуска первого энергоблока Белорусской АЭС будет определена через неделю, сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко 10 июня в ходе онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Беларусью. Конференция была организована пресс-центром российского информагентства ТАСС.
Дипломат, прежде занимавший должность заместителя премьер-министра Беларуси, заявил, что до сих пор курирует строительство атомной станции.
«Мы сегодня действительно находимся на финише строительства этой атомной станции, — сказал он. — Нужно сказать, что по энергоблоку № 1 мы буквально через неделю вместе с коллегами — руководством "Росатома" — определимся с конкретной датой физического пуска этой станции. Мы наметили, что в следующем году, февраль месяц предполагаем, этот блок полностью заработает, на 100% мощности будет выдавать энергию в энергосети Беларуси. А в 2022 году, в мае месяце предполагаем, заработает и второй блок».
По словам посла, сооружение АЭС — «грандиозный проект, который поднимает Беларусь на совершенно новый технологический, научный уровень, дает более дешевую энергию».
Семашко подчеркнул, что ему пришлось «стоять у истоков» строительства станции. «Президент тогда позвал и сказал: "Слушай, нам надо диверсифицировать свою энергетику, а мы все на газу — 95% энергетики на газу. Нам надо иметь свою атомную станцию". Мне пришлось тогда с нуля начинать. Были разные альтернативные варианты — и с французами, и с американцами, и с японцами, даже с китайцами строить атомную станцию. Но я был всегда сторонник по многим аспектам (не буду повторять, по каким) того, что если мы построим атомную станцию, то построим со своими коллегами россиянами. Так оно и произошло», — заявил он.
|Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Ранее сообщалось, что физический пуск первого энергоблока станции намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется ввести в 2021 году.