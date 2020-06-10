Дату физического пуска первого энергоблока БелАЭС определят в середине июня

Дата физического пуска первого энергоблока Белорусской АЭС будет определена через неделю, сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко 10 июня в ходе онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Беларусью. Конференция была организована пресс-центром российского информагентства ТАСС.

Дипломат, прежде занимавший должность заместителя премьер-министра Беларуси, заявил, что до сих пор курирует строительство атомной станции.

«Мы сегодня действительно находимся на финише строительства этой атомной станции, — сказал он. — Нужно сказать, что по энергоблоку № 1 мы буквально через неделю вместе с коллегами — руководством "Росатома" — определимся с конкретной датой физического пуска этой станции. Мы наметили, что в следующем году, февраль месяц предполагаем, этот блок полностью заработает, на 100% мощности будет выдавать энергию в энергосети Беларуси. А в 2022 году, в мае месяце предполагаем, заработает и второй блок».

По словам посла, сооружение АЭС — «грандиозный проект, который поднимает Беларусь на совершенно новый технологический, научный уровень, дает более дешевую энергию».

Семашко подчеркнул, что ему пришлось «стоять у истоков» строительства станции. «Президент тогда позвал и сказал: "Слушай, нам надо диверсифицировать свою энергетику, а мы все на газу — 95% энергетики на газу. Нам надо иметь свою атомную станцию". Мне пришлось тогда с нуля начинать. Были разные альтернативные варианты — и с французами, и с американцами, и с японцами, даже с китайцами строить атомную станцию. Но я был всегда сторонник по многим аспектам (не буду повторять, по каким) того, что если мы построим атомную станцию, то построим со своими коллегами россиянами. Так оно и произошло», — заявил он.