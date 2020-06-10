Польша и Германия открывают границы после карантина

В Польше готовы принимать граждан из стран Евросоюза, а в Германии запрет на въезд снимают поэтапно.

Об этом в среду, 10 июня, сообщили в правительствах обеих стран.

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил, что Польша откроет границы для граждан стран Евросоюза с 13 июня.

А со следующего вторника, 15 июня, Германия снимет пограничный контроль с соседними странами. Об этом сказал глава МИД Хорст Зеехофер. Он отметил, что внутренний пограничный контроль с Австрией, Швейцарией, Францией и Данией закончится 15 июня. Граница с Нидерландами, Бельгией и Люксембургом уже открыта. Никаких изменений на границах Польши и Чехии также нет: для тех, кто приезжает из этих двух стран, проверок нет.