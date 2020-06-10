Ермошина передала «особое пожелание президента» к выборам

Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы у избирателей в нынешнюю политическую кампанию был самый широкий выбор из кандидатов на пост президента. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 10 июня по итогам совещания у главы государства по актуальным общественно-политическим вопросам.

«Особое пожелание главы государства — чтобы все кандидаты, которые на данный момент претенденты и те, которые собирают подписи, чтобы они смогли все-таки собрать необходимое количество подписей, и чтобы наши избирательные комиссии внимательно работали, не отказывая и не признавая подписи недействительными, и не признавая недействительными по каким-то абсолютно неформальным основаниям», — приводит слова Ермошиной телеканал ОНТ .

«Я думаю, что такие меры будут способствовать тому, что все электоральные предпочтения будут учтены затем на процессе регистрации и в день голосования», — дополнила глава Центризбиркома.

Всего ЦИК зарегистрировал 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Сбор подписей проходит с 21 мая по 19 июня.

Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. Президентские выборы назначены на 9 августа.