Голливудским киностудиям разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня

Директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер сообщила, что с 12 июня ведущие студии Голливуда могут возобновить съемки, которые были остановлены из-за эпидемии коронавируса.

«Мы объявляем о внесении изменений в распоряжение, чтобы позволить возобновить работу дополнительным частным предприятиям. Это решение вступит в силу 12 июня», — заявила Феррер, передает АВС.

Работу возобновят теле- и киносъемочных компании, а также зоопарки, аквапарки, кемпинги, бассейны, гостиницы.

По состоянию на 11 июня в США зафиксировано более двух миллионов случаев заражения. Количество умерших превысило 112 тысяч человек.