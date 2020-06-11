Голливудским киностудиям разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня

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Директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер сообщила, что с 12 июня ведущие студии Голливуда могут возобновить съемки, которые были остановлены из-за эпидемии коронавируса.

«Мы объявляем о внесении изменений в распоряжение, чтобы позволить возобновить работу дополнительным частным предприятиям. Это решение вступит в силу 12 июня», — заявила Феррер, передает АВС.

Работу возобновят теле- и киносъемочных компании, а также зоопарки, аквапарки, кемпинги, бассейны, гостиницы.

По состоянию на 11 июня в США зафиксировано более двух миллионов случаев заражения. Количество умерших превысило 112 тысяч человек.
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Тэги: Голливуд кино коронавирус COVID-19 Город: Лос-Анджелес

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