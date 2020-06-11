Глава Следственного комитета доложил Лукашенко о расследовании резонансных дел

Александр Лукашенко принял 11 июня с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства интересовался текущими результатами работы ведомства, расследованием наиболее крупных и резонансных уголовных дел.

Как доложил Иван Носкевич, криминогенная обстановка в текущем году по результатам пяти месяцев складывается достаточно благоприятная. Уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился практически на 13,5%. Лукашенко заметил, что это очень хороший показатель.

«Думаю, что это все-таки результат планомерной огромной работы профилактического характера всего правоохранительного блока и государственных органов в целом. Рано или поздно это должно было сказаться», — сказал Носкевич, сообщает пресс-служба президента.