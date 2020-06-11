Глава СК прокомментировал ход расследования дела в отношении Тихановского и его соратников

Иван Носкевич после сегодняшнего доклада главе государства в комментарии журналистам рассказал о расследовании дела, одним из фигурантов которого является популярный блогер Сергей Тихановский.

Фото: president.gov.by

Автор ютьюб-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги Светланы кандидатом в президенты. Со стороны нескольких женщин была попытка помешать блогеру и создать конфликтную ситуацию на пикете. В результате произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов.

«Центральный аппарат Следственного комитета продолжает расследование данного уголовного дела, возбужденного по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси. В настоящий момент это уголовное дело переквалифицировано по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса. Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц», — отметил глава СК, комментарий которого размещен на сайте ведомства.

Как заявил Носкевич, идет «плановая спокойная работа по фиксации противоправных действий, сбору доказательств».

«Сколько человек в конечном итоге будет привлечено к уголовной ответственности, я пока не скажу. Возможно, их будет больше, возможно, меньше, — продолжил он. — Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни судимых лиц, больше десятка неоднократно судимых. Как раз практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела».

Председатель Следственного комитета добавил, что следствие продолжается и как только будет получена информация, заслуживающая общественного интереса, будут обнародованы результаты расследования.