Бабарико: Тихановский невиновен

Потенциальный кандидат в президенты прокомментировал задержание автора YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, который также хотел участвовать в избирательной кампании, но это ему не позволили в ЦИКе.

Виктор Бабарико решил провести экстренную пресс-конференцию после обыска в «Белгазпромбанке», которым он руководил 20 лет. Накануне ее в видеообращении политик заявил, что «той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали как своим стадом, больше не существует — новая Беларусь в любом случае сметет остатки старого режима».

Ход расследования дела в отношении Тихановского прокомментировал глава СК. Как заявил Иван Носкевич, идет «плановая спокойная работа по фиксации противоправных действий, сбору доказательств».

Автор YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги Светланы кандидатом в президенты. Со стороны нескольких женщин была попытка помешать блогеру и создать конфликтную ситуацию на пикете. В результате произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тысяч долларов.

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