В Омске женщина обчистила дальнобойщика из Беларуси

Правоохранители Омска сообщили о раскрытии кражи на стоянке большегрузных автомобилей.

За помощью в полицию обратился белорусский дальнобойщик, сообщивший, что во время ночевки из кабины его фуры похитили барсетку с крупной суммой денег.

Опросив других водителей, также ночевавших на стоянке, и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники вышли на след подозреваемой, которой оказалась «40-летняя жительница микрорайона Берегового, ранее судимая за кражу чужого имущества».

Задержанная омичка призналась в преступлении. Часть похищенного дама успела прогулять, купив себе новый телевизор.