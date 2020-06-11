В Омске женщина обчистила дальнобойщика из Беларуси

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Правоохранители Омска сообщили о раскрытии кражи на стоянке большегрузных автомобилей.

За помощью в полицию обратился белорусский дальнобойщик, сообщивший, что во время ночевки из кабины его фуры похитили барсетку с крупной суммой денег.

Опросив других водителей, также ночевавших на стоянке, и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники вышли на след подозреваемой, которой оказалась «40-летняя жительница микрорайона Берегового, ранее судимая за кражу чужого имущества».

Задержанная омичка призналась в преступлении. Часть похищенного дама успела прогулять, купив себе новый телевизор.
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Тэги: дальнобойщики кража Город: Омск

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