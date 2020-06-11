«Если прав народ, то это классическое злоупотребление служебным положением в пользу одного из кандидатов»

Можно подозревать, что обыски в «Белгазпромбанке» и ряде других компаний имеют «политическую окраску», заявил претендент на пост президента бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико 11 июня на экстренной пресс-конференции в Минске.

«Все люди, которые сейчас вызываются, опрашиваются, являются невиновными. Их виновность устанавливает только суд», — сказал он и попросил называть их «просто люди, вовлеченные в процесс».

«Да, странный процесс, у меня нет в этом отношении никаких сомнений. Да, он может быть… или высока вероятность того, что он продиктован именно политическими действиями, — отметил Бабарико. — У меня нет доказательств, что они (действия. — БелаПАН.) политическими мотивами продиктованы, но вероятность такая существует. Я не думаю, что это провокации. Я думаю, если правы вы (журналисты. — БелаПАН.) или большая часть белорусского народа, что это все-таки в политической плоскости лежит, то это классическое злоупотребление служебным положением в пользу одного из кандидатов в кандидаты».

Бабарико подчеркнул, что в данном случае не он должен давать правовую оценку происходящему. «Я продолжаю придерживаться того, что действия пока не носят репрессивного характера, не наказан ни один человек, вовлеченный в этот процесс, поэтому это нельзя считать репрессиями. Но можно подозревать, что это имеет политическую окраску», — сказал он.

На уточняющий вопрос БелаПАН, не считает ли он репрессиями последние события в Беларуси, в том числе задержания активистов, Бабарико сказал: «Вы знаете, давайте тогда определимся, что вы подразумеваете под репрессиями, когда задаете этот вопрос. Если вы подразумеваете под репрессиями задержания, провокации и вызовы на допрос в рамках политической деятельности, то, конечно, да. Но я под репрессиями подразумеваю несколько иное, а именно — уже совершенные действия, приведшие к каким-то последствиям. На сегодняшний день пострадавших по закону, насколько я знаю, нет. Поэтому для того, чтобы уточнить этот вопрос, что вы подразумеваете под словом «репрессии»?»

На вопрос журналистов, считает ли он репрессиями происходящее с блогером Сергеем Тихановским, Бабарико заявил: «Тихановский на сегодняшний день невиновен. Это мое абсолютное мнение, потому что любой человек, вина которого не доказана судом, является невиновным. Есть ошибки властей, когда они задерживают невиновных и по мере выяснения отпускают. Если они сделали противоправные действия, задержали невиновного человека и не доказали, я считаю, что по этому поводу нужно возбуждать уголовное дело против незаконных действий властей. Мы иногда по-разному воспринимаем слова и определения, и в этом кроется ошибка или недопонимание».

Автор youtube-канала «Страна для жизни» популярный блогер из Гомеля Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Со стороны нескольких женщин была попытка помешать блогеру и создать конфликтную ситуацию на пикете. В результате произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов.

9 июня Следственный комитет сообщил, что Тихановскому и еще семи гражданам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Действия одного из них дополнительно квалифицированы по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел).

Правозащитники объявили Тихановского и его соратников политзаключенными. В защиту блогера высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к «максимальной сдержанности», а США, ЕС и Великобритания — принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов».

11 июня председатель Следственного комитета Иван Носкевич после доклада Александру Лукашенко прокомментировал ход расследования дела в отношении Тихановского и его соратников. В частности он сказал, что «предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц».