Жуткое ДТП под Минском: трое погибших и трое в больнице

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Минском районе.

Как сообщили в МВД, на 28-м километре дороги Р58 Минск — Мядель водитель «Мерседеса» (регистрационные номера РФ), ехавший из столицы, выскочил на встречку и врезался в «Тойоту».

В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель и двое пассажиров «японки». Водитель «немца» не пострадал, его супруга и двое детей (9 и 17 лет) доставлены в больницу.

По данному факту Следственный комитет открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкции которой предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.