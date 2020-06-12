Мировые цены на нефть катятся вниз: как отреагирует доллар

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Белорусский рубль сегодня может существенно упасть. Вниз наша валюта пойдет из-за существенного падения мировых цен на «черное золото».

По данным электронных торгов, эталонные марки нефти утром 12 июня падают: Brent торгуется на рубеже 37,97 доллара за баррель, а WTI — 35,69.

Напомним, курс белорусского рубля существенно зависит (через большую привязанность к российской валюте) от колебаний цен на нефть.

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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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