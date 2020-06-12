Украина и Россия хотят сотрудничать с Беларусью в военной сфере

Сразу с двумя военными представителями соседних стран, по их просьбам, провели беседы руководители Минобороны Беларуси.

Виктор Хренин и Андрей Таран

Как сообщили в ведомстве, в Минске прошла встреча Виктора Хренина и его украинского коллеги министра обороны Андрея Тарана.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и развития военно-политической обстановки в регионе.

Министры обороны двух стран обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества.

Также накануне состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Беларуси Александра Вольфовича с российским коллегой Валерием Герасимовым.

Стороны обменялись мнениями по оценке военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе. Было подчеркнуто совпадение взглядов на угрозы безопасности субъектам Союзного государства.

Обсуждены вопросы подготовки к предстоящему заседанию Военного комитета ОДКБ и актуальные вопросы военного сотрудничества Беларуси и России, в том числе: участие 24 июня белорусского парадного расчета в параде Победы в Москве; ход подготовки и проведения Армейских международных игр; подготовку к учению с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2020»; подготовку к совместному стратегическому учению «Запад-2021»; участие подразделения Вооруженных сил Беларуси в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Также собеседники обсудили реализацию плана двустороннего сотрудничества.