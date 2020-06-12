В октябре в Беларуси ждут Владимира Зеленского

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Первый официальный визит президента Владимира Зеленского в Беларусь может состояться уже в октябре этого года.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, об этом шла речь на встрече в Минске между главами администраций президентов двух стран.

Андрей Ермак и Игорь Сергеенко «обсудили вопросы украинско-белорусского сотрудничества».

«Участники встречи обсудили будущий официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь текущего года. Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно», — отметили в пресс-службе.

Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не окажет значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.
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Тэги: Беларусь-Украина Персона: Андрей Ермак Игорь Сергеенко Владимир Зеленский

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