США окажут помощь Украине в сфере безопасности на четверть миллиарда долларов
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В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США американский Конгресс утвердил весь пакет помощи Украине в области безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов по программе «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности» (USAI).
Об этом сообщило посольство Украины в США, передает
Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ и т.п.