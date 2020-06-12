США окажут помощь Украине в сфере безопасности на четверть миллиарда долларов

/ Новости Украины
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В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США американский Конгресс утвердил весь пакет помощи Украине в области безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов по программе «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности» (USAI).

Об этом сообщило посольство Украины в США, передает «ЕП».

Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ и т.п.
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