США окажут помощь Украине в сфере безопасности на четверть миллиарда долларов

В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США американский Конгресс утвердил весь пакет помощи Украине в области безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов по программе «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности» (USAI).

Об этом сообщило посольство Украины в США, передает «ЕП» .

Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ и т.п.