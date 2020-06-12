На выходных будет повышенный курс доллара

На предстоящих выходных в Беларуси будет повышенный курс американской валюты. Это стало известно после завершения последних на этой неделе торгов на БВФБ.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:

доллар — 2,3781 белорусского рубля (+0,0033 пункта);

евро — 2,689 белорусского рубля (-0,0116 пункта);

российский рубль — 3,4115 белорусского рубля за 100 российских (-0,027 пункта).

Следующие торги пройдут в понедельник, 15 июня.

Сегодня сообщалось, что если до прошлого года население Беларуси активно продавало иностранную валюту, и государство за счет этого увеличивало золотовалютные резервы на сотни миллионов, а иногда и на миллиарды долларов, то в 2020-м ситуация принципиально изменилась.