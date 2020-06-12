Представитель ВОЗ: Беларусь остается в достаточно серьезной ситуации на стадии локальной передачи COVID-19

Беларусь все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции COVID-19, и это достаточно серьезная ситуация, сообщил журналистам официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев 12 июня в Минске.

«Мы видим, что с наступлением лета у людей накопилась какая-то усталость, они перестают осознавать все еще существующую опасность. Это очень волнующая тенденция, потому что вирус никуда не делся, опасность сохраняется, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение количества новых регистрируемых случаев», — приводит БелаПАН его слова.

На вопрос, за счет чего идет снижение заболеваемости, Бердыклычев ответил, что необходимо анализировать данные: «Насколько снижение зависит от методик тестирования, количества проводимых тестов? Беларусь нарастила потенциал по лабораторному тестированию, поэтому в этом плане мы пока видим определенную стабилизацию заболеваемости и даже снижение. Но эти процессы необходимо наблюдать в динамике», — считает представитель ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что «признаков сезонности у этого вируса нет» — он распространяется и в странах с жарким климатом.

«Поэтому надеяться, что летом вирус сам уйдет, не приходится. Все рекомендации остаются прежними: респираторный этикет, гигиена рук, физическое дистанцирование, а где оно невозможно, ношение масок», — сказал Бердыклычев.

Говоря о прогнозах развития ситуации с COVID-19, представитель ВОЗ отметил, что их делать очень сложно.

«Мы можем ориентироваться на опыт других стран, в том числе постсоветских, где наблюдался высокий уровень инфекции и роста заболевших. После введения строгих ограничительных мер количество новых случаев снижалось. Сейчас в ряде стран — Армении, Азербайджане, Северной Македонии — после снятия ограничений снова начался подъем заболеваемости. Это говорит о том, что население все еще восприимчиво к вирусу и необходимо комбинировать меры сдерживания инфекции, к которым относятся тестирование, изоляция, лечение и отслеживание контактов, а также меры снижения вреда. То есть, если мы видим, что возможность системы здравоохранения подходят к пределу, она не может справиться с потоком пациентов, необходимо введение каких-либо ограничительных мер. Комбинация этих мер, смешанный поход — это наиболее правильно», — рассказал он.

Бердыклычев считает преждевременным прямое сравнение показателей смертности от COVID-19 в разных странах.

«Этот показатель зависит от методик, которые используют страны при регистрации смертей, и конечно, цифры будут меняться. Мы знаем, что ряд стран ретроспективно изменили эти показатели, поменяв критерии регистрации смертей», — сказал он.

По его словам, ВОЗ как и прежде рекомендует странам, в том числе Беларуси, поддерживать «хороший уровень информирования» населения о ситуации с коронавирусом. «Постоянное информирование о рисках, о ситуации и о мерах необходимой профилактики очень важно», — отметил он.

Бердыклычев добавил, что по ситуации с COVID-19 ВОЗ пользуется информацией Министерства здравоохранения Беларуси.

«Согласно международным медико-санитарным правилам министерство предоставляет ВОЗ информацию о количестве новых случаев, количестве смертей. Мы не верифицируем и не собираем эту информацию параллельно, это прерогатива Минздрава. Конечно, мы работаем с министерством над улучшением и стандартизацией этой информации для того, чтобы можно было проводить сравнение», — сказал он.

Говоря о методике использования для лечения тяжелых случаев заболевания, вызванного коронавирусом иммунной плазмы уже переболевших COVID-19 пациентов, он отметил: «На сегодня мы признаем использование плазмы переболевших COVID-19 как один из экспериментальных методов лечения коронавируса, потому что были получены довольно позитивные результаты при лечении других заболеваний, например, Эбола. Сегодня использование иммунной плазмы используют во многих странах в качестве клинических испытаний, и здесь очень важно наблюдать за результатами, чтобы прийти к окончательному заключению о пользе такого метода».

По информации РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, с апреля плазму крови с антителами к COVID-19 сдали уже более 250 человек, переболевших коронавирусом. Некоторые сдавали плазму три-четыре раза, произведено более 300 донаций.

По данным Минздрава, на 12 июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси превысило 52,5 тысячи, скончалось 298 человека.

В мире на сегодняшнее утро зафиксировано 7 514 559 случаев коронавирусной инфекции (умерло 421 458 человек).