У Елены Зеленской обнаружили COVID-19

Тест на CОVID-19 первой леди Украины Елены Зеленской дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

«Первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Елена Зеленская сейчас на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи», — отметили в ОПУ, подчеркнув, что результаты теста главы государства и детей дали отрицательный результат.

Как сообщается, жена президента во время рабочих встреч и в быту «постоянно соблюдала правила карантина и рекомендации Министерства охраны здоровья, и согласно требованиям протокола безопасности регулярно проходит тестирование COVID-19. Результаты предыдущего теста, проведенного в начале июня, были отрицательными».