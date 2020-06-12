К системам безопасности первого энергоблока АЭС в Островце подключат резервный генератор

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На площадку первого энергоблока Белорусской АЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Иметь резервную мобильную станцию, которая может обеспечить питание систем безопасности в случае проблем с основными путями энергоснабжения, было рекомендовано экспертами Международного агентства по атомной энергии, ее наличие также предусмотрено национальном планом действий по результатам стресс-тестов БелАЭС.

«Проектом АЭС определены технические решения по подключению резервной дизель-генераторной станции в случае необходимости, — говорится в сообщении Минэнерго. — В период эксплуатации первого энергоблока БелАЭС дизель-генераторная станция будет находиться в состоянии постоянного дежурства и, если такая необходимость возникнет, — обеспечит работу технологического оборудования систем безопасности первого энергоблока».

Физический пуск первого энергоблока станции намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется ввести в 2021 году, отмечает БелаПАН.
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Тэги: АЭС-Беларусь генератор Город: Островец

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