В России участники проправительственного движения собрали мусор, сфотографировались и бросили его на берегу реки
Инцидент с участниками молодежного экологического движения «Будет чисто», созданного при поддержке правительства, произошел во время акции Минэкологии в Казани.
Местный экоактивист Марат Газизуллин рассказал изданию
Издание пишет, что именно с мешками «Воды России» позируют на фотографиях участники движения «Будет чисто». В этом же посте говорится, что молодые люди 28 мая вместе с Минэкологии и службами города «привели в порядок береговую полосу Казанки».
«Идель. Реалии» отмечают, что с момента акции прошло 12 дней, но мусор так и не убрали с берега. Более того, местные отдыхающие стали выбрасывать в кучу свои отходы после пикников.