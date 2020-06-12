В России участники проправительственного движения собрали мусор, сфотографировались и бросили его на берегу реки

Инцидент с участниками молодежного экологического движения «Будет чисто», созданного при поддержке правительства, произошел во время акции Минэкологии в Казани.

Местный экоактивист Марат Газизуллин рассказал изданию «Идель. Реалии» , что нашел на берегу реки Казанки три свалки мусора. В этих кучах Газизуллин обнаружил одинаковые мешки с логотипами «Вода России» и хештегом #берегдобрыхдел.

Издание пишет, что именно с мешками «Воды России» позируют на фотографиях участники движения «Будет чисто». В этом же посте говорится, что молодые люди 28 мая вместе с Минэкологии и службами города «привели в порядок береговую полосу Казанки».

«Идель. Реалии» отмечают, что с момента акции прошло 12 дней, но мусор так и не убрали с берега. Более того, местные отдыхающие стали выбрасывать в кучу свои отходы после пикников.