В России участники проправительственного движения собрали мусор, сфотографировались и бросили его на берегу реки

/ Мир
Просмотров: 461

Инцидент с участниками молодежного экологического движения «Будет чисто», созданного при поддержке правительства, произошел во время акции Минэкологии в Казани.

Местный экоактивист Марат Газизуллин рассказал изданию «Идель. Реалии», что нашел на берегу реки Казанки три свалки мусора. В этих кучах Газизуллин обнаружил одинаковые мешки с логотипами «Вода России» и хештегом #берегдобрыхдел.

Издание пишет, что именно с мешками «Воды России» позируют на фотографиях участники движения «Будет чисто». В этом же посте говорится, что молодые люди 28 мая вместе с Минэкологии и службами города «привели в порядок береговую полосу Казанки».

«Идель. Реалии» отмечают, что с момента акции прошло 12 дней, но мусор так и не убрали с берега. Более того, местные отдыхающие стали выбрасывать в кучу свои отходы после пикников.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Единая Россия экология уборка мусора Персона: Марат Газизуллин Город: Казань

Другие материалы на эту тему:

Как ЕС помогает странам Восточного партнерства решать климатические проблемы

Как ЕС помогает странам Восточного партнерства решать климатические проблемы

Бизнес выступил против запрета одноразовой посуды в общепите

Бизнес выступил против запрета одноразовой посуды в общепите

Когда белорусский бизнес перейдет на экологичную тару и упаковку?

Когда белорусский бизнес перейдет на экологичную тару и упаковку?

Более 350 человек приняли участие в масштабной акции по сбору мусора

Более 350 человек приняли участие в масштабной акции по сбору мусора