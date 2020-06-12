Премьер-министр Головченко посетил Минский автомобильный завод

«Это один из тех брендов, которые прославили республику. И вопросы его устойчивого функционирования и развития находятся в фокусе руководства страны и правительства», — пояснил свой первый визит в новой должности Роман Головченко.

По мнению премьер-министра, сейчас необходимо заниматься не только глобальным повышением эффективности бизнес-процессов на предприятии, вопросами эффективного управления, но и текущими задачами. Поэтому во время совещания с директорским составом МАЗа наряду с финансовыми программами стимулирования экспорта и поддержки, обсуждали и чисто технические вопросы — какие решения находить по обновлению модельного ряда, для того чтобы оставаться в тренде, передает агентство «Минск-Новости» .

Головченко подчеркнул: пандемия и связанный с ней экономический кризис существенно повлияли на машиностроительную отрасль страны. Он отметил, что в правительстве ежедневно изучают ситуацию на промышленных предприятиях: что можно сейчас сделать для того, чтобы минимизировать негативное воздействие, которое наблюдается по итогам работы за 4–5 месяцев. Государство намерено поддержать национальных производителей в условиях пандемии, однако такая помощь будет жестко связана с обязательствами по выполнению бизнес-планов.

То есть для того чтобы получить господдержку, предприятиям необходимо аргументировать необходимость оказания временной помощи и гарантировать ее использование на выполнение ранее взятых на себя обязательств в рамках бизнес-планов. При этом меры поддержки будут приняты при условии возврата оказанной предприятию государственной помощи в конечном итоге.