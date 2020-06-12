Глава КГК заявил об участии Бабарико в противоправной деятельности «Белгазпромбанка»
Иван Тертель в эфире ОНТ сказал, что у него имеются соответствующие доказательства.
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На вопрос может ли бывший руководитель банка Виктор Бабарико быть причастным к деятельности, которую вели его подчиненные, глава КГК ответил, что доказательства есть.
«Не могу себе даже представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя. И уже могу сказать, что доказательства его участия в этой противоправной деятельности у нас имеются», — сказал Тертель.
По словам главы КГК, задержанные «инициативно выдают средства», которые были, по их мнению, получены незаконным путем. Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.