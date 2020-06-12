Глава КГК заявил об участии Бабарико в противоправной деятельности «Белгазпромбанка»

Иван Тертель в эфире ОНТ сказал, что у него имеются соответствующие доказательства.

Иван Тертель. Фото: пресс-служба КГК

Как заявил Тертель, по делу задержаны 15 человек: топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. В эфире также прозвучало, что многие из задержанных активно сотрудничают со следствием..

На вопрос может ли бывший руководитель банка Виктор Бабарико быть причастным к деятельности, которую вели его подчиненные, глава КГК ответил, что доказательства есть.

«Не могу себе даже представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя. И уже могу сказать, что доказательства его участия в этой противоправной деятельности у нас имеются», — сказал Тертель.

По словам главы КГК, задержанные «инициативно выдают средства», которые были, по их мнению, получены незаконным путем. Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.