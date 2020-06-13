В Беларуси продолжают штамповать температурные рекорды

Пять дней подряд в Беларуси фиксировались рекорды тепла. С 8 по 12 июня обновлен в общей сложности 61 температурный максимум за весь период метеонаблюдений.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, 12 июня перекрыты рекорды в двух районных центрах на юге Гомельской области — Брагине (33,3 градуса против 33,1 в прошлом году) и Мозыре (32,9 против 32,8 в 2010-м).

Ранее сообщалось, что 10 и 11 июня были переписаны максимумы дня для всей страны. Рекордсменом стал Жлобин, где было соответственно 33,6 и 34,4 градуса (прежние экстремумы — 33,5 в Мозыре в 1999 году и столько же на метеостанции Октябрь в 2010-м).

В ближайшие дни, по прогнозу Белгидромета, будет господствовать более прохладная воздушная масса.

1 июня в прогнозе на месяц Белгидромет сообщил: «Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы, местами на 1ºС ниже нормы (климатическая норма +15 +18°С). То есть июнь прогнозируется не жарким».

В субботу, 13 июня, погоду на территории Беларуси будет определять фронтальный раздел, поступающий с севера. Вслед за ним в республику придет прохлада.

В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.