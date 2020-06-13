«Нам не платят совсем уже, но мы терпим»

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Белорусские «сахарные» клубы терпят финансовое бедствие. Об этом в очередной раз заявили наставники «Городеи» и «Слуцка».

Накануне эти команды сыграли в «сахарном» дерби, которое прошло в рамках 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Поединок завершился крупной викторией клуба из Несвижского района — 3:0.

На послематчевой пресс-конференции оба главкома, как передает «ПБ», затронули не только игру своих подопечных, но и финансовое положение.

Виталий Павлов («Слуцк») признался, что из-за всей этой ситуации «на душе ощущение бесполезности работы». «Это начинает психологически давить и надоедать, потому что некоторые делают вид, что помогают или хотят помогать, но этого нету», — заявил он.

Он говорит, что «все время ребят подбадривать и говорить, что все хорошо и вперед-вперед — это уже не помогает. Того огня, что у ребят был, наверное, уже нет. Из-под палки гнать футболистов я тоже не хочу. Получается какой-то замкнутый круг».

Его коллега Олег Радушко заметил, что «у нас положение похуже, чем в Слуцке»: «Нам не платят совсем уже, но мы терпим, живем и еще побеждаем».

Вчера состоялась еще одна встреча. «Минск» на своем поле минимально уступил «Ислочи» — 0:1.

Также в этом туре сыграют:

13.06.

  • «Неман» — «Смолевичи»;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Бр);
  • «Динамо» (Мн) — «Славия».

14.06.

  • «Энергетик-БГУ» — «Белшина»;
  • «Рух» — «Витебск»;
  • БАТЭ — «Шахтер».
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Тэги: футбол-Беларусь ФК Слуцк ФК Городея Персона: Виталий Павлов Олег Радушко

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