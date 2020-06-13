Машина репрессий продолжает работать: арестованы «Серый кот» и два активиста

Активисты кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк и Михаил Бондаренко, а также блогер Дмитрий Козлов («Серый кот») осуждены на различные сроки административного ареста и находятся в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске.

Как сообщает spring.96.org , Козлов получил суммарно 20 суток ареста, Черняк — 25 суток, Бондаренко — 17 суток.

Правозащитникам известно, что Бондаренко и Черняка судили в суде Советского района по двум статьям — 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции).

Активисты были задержаны 10 июня. Задержание проводили сотрудники ОМОНа.

11 июня правозащитное сообщество Беларуси выступило с совместным заявлением, в котором потребовало от властей страны остановить начавшиеся в мае 2020 года репрессии против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, а также прекратить давление и запугивание людей в связи с их участием в избирательной кампании.

За минувшую неделю избирательная кампания характеризовалась ростом репрессий со стороны властей, а также нагнетанием напряженности и атмосферы страха в обществе, говорится в аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы» по итогам наблюдения за ходом президентской кампании 1-7 июня.