Первая партия пошла: команда Бабарико сдала уже в избиркомы 75 тысяч подписей

Первые 75 тысяч подписей, собранных за выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико, переданы 13 июня в избирательные комиссии.

«Первые 75.000 подписей поданы сегодня в районные комиссии по выборам! 75.000 выверенных, стопроцентных, прекрасных голосов за наше будущее! За короткий срок мы с вами сделали почти невозможное — приняли твердое решение, поставили большую цель и практически воплотили ее в жизнь. Десятки тысяч людей, голосующих за свое будущее, — это впечатляет и вдохновляет на новые задачи», — говорится на официальном сайте Бабарико.

«Есть еще целых 6 дней — и в наших силах собрать как минимум десять раз по столько! Мы справимся — и вместе победим!» — подчеркивается в сообщении.

Помимо процедуры верификации и подтверждения подписей штаб Бабарико разработал специальную процедуру сдачи листов в комиссии по выборам. «Мы знаем, каким образом, куда и в каком порядке подана каждая подпись избирателей», — подчеркивают в штабе.

По данным официального сайта Бабарико, на данный момент в его поддержку собрано 335 тысяч подписей.

Ранее в штабе планировали, что сбор подписей продолжится до 14 июня, однако было решено продлить прием до 18 июня, так как была усилена команда проверки подписей.

Комментируя во время стрима вечером 12 июня ситуацию с обысками, задержаниями и заявлениями Александра Лукашенко по этому поводу, Бабарико сказал: «Есть положительные моменты, а именно то, что вроде бы, несмотря на происходящие события, было сказано, что меня все-таки хотят видеть в качестве кандидата в президенты. Есть большая надежда, что нашу группу и меня зарегистрируют, и мы расскажем всю правду белорусскому народу о том, кто такой Виктор Бабарико, и побеседуем уже в формате разговора со всей страной».

Всего ЦИК зарегистрировал 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Сбор подписей проходит с 21 мая по 19 июня.

Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. Президентские выборы назначены на 9 августа.