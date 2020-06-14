Глава МВД пообещал применить жесткие меры

Министр внутренних дел Юрий Караев пообещал принять жесткие меры в отношении тех, кто, по его словам, угрожал супруге гродненского милиционера («дело Тихановского»).

В эфире ОНТ главный милиционер страны рассказал, что его подчиненный «нормально себя чувствует»: «Никто не говорил, что у него особо сильные телесные повреждения. Он в строю».

По словам генерала, жене сотрудника «пошли угрозы, что она супруга милиционера»: «Ну, мы их, естественно, установим — кто смеет угрожать супруге милиционера, который выполнял свою работу?»

Глава МВД также рассказал, что поступали угрозы начальнику Гродненского УВД, «который за неделю до этого с инфарктом попал в больницу»: «Неужели, я так это оставлю в покое? Да никогда».

Комментируя работу милиции во время предвыборной кампании, министр рассказал, что сотрудники отслеживают, «кто как себя ведет, к чему призывает, какие выдает лозунги». При этом, добавил он, «мы стараемся глаза не мозолить, не давить на людей присутствием в форме».

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал.

МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов. Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным.

9 июня СК сообщил о предъявлении обвинения блогеру Сергею Тихановскому и еще семи гражданам «по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси».

Правозащитники уже объявили Тихановского политзаключенным.