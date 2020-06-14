Первые приговоры по делу о взрыве на салюте ожидаются уже летом

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Приговор по первой части дела о взрыве на салюте 3 июля 2019 года ожидается этим летом, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

По его словам, уголовное дело в отношении ряда должностных лиц Минской военной комендатуры выделено в отдельное производство.

«Их действиям будет дана правовая оценка отдельно», — сказал он 13 июня в эфире телеканала ОНТ.

3 июля прошлого года, во время праздничного салюта по случаю Дня Независимости Беларуси в Минске, произошло четыре взрыва снарядов для фейерверка.

Женщина 1955 года рождения скончалась на месте происшествия, 11 человек получили ранения. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 299 УК (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд по делу начался 2 апреля, но затем в процессе объявили перерыв на неопределенный срок из-за того, что одному из потерпевших не была вручена судебная повестка.

Сюжет: Взрывы 3 июля в Минске
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Тэги: ЧП на День независимости Персона: Иван Носкевич

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